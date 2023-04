Sobe para 11 número de mortos em ataques com mísseis russos em Sloviansk

O número de mortos em ataques com mísseis russos na cidade de Sloviansk, no leste da Ucrânia, subiu hoje para 11, enquanto as equipas de resgate tentam alcançar pessoas presas nos escombros de um prédio de apartamentos, disseram autoridades ucranianas.