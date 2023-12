"Estes 11,1 milhões de consultas hospitalares são reais, são feitas todos os dias nos nossos hospitais. Da mesma forma que são reais os 28,4 milhões de consultas que são feitas nos cuidados de saúde primários até outubro. Da mesma forma que também são reais as 687 mil intervenções que foram feitas até outubro", salientou.

De acordo com Ricardo Mestre, que falava no parlamento num debate de interpelação pedido pelo BE, trata-se, "mais uma vez, de um recorde absoluto" no SNS.

"É um aumento de 26% em relação à atividade cirúrgica que se fazia em 2015. É um aumento de 17% em relação à atividade cirúrgica que se fazia antes da pandemia. Também foram registados 5,2 milhões de episódios de urgência, em linha com o que aconteceu no ano passado", observou.

O governante adiantou ainda que a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) vai ser alargada até ao final do ano com mais 561 camas, sendo 154 de convalescença, 159 de cuidados de média duração e 248 de cuidados de longa duração.

"O SNS continua a responder, o SNS continua a organizar-se e o SNS continua a estar ao serviço das pessoas", frisou.

