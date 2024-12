O atleta olímpico português, vencedor do Super Crown em 2022, somou um total de 35,4 pontos, depois de ter feito 8,1 como melhor resultado na 'line section' e 9,1 + 9,2 + 9,0 como melhores 'tricks', tendo descartado um 7,6 na 'line section'.

O vencedor foi o norte-americano Nyjah Huston, medalha de bronze em Paris2024, com 36,8 pontos, tendo o segundo classificado sido o vencedor do Super Crown em 2023, o brasileiro Giovanni Vianna, com 36,2 pontos.

