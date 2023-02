Em declarações no final do encontro, sem avançar detalhes, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António disse que "as consultas decorreram num ambiente bastante fraternal".

"Os três chefes de Estado, depois das trocas de impressões, decidiram continuar esta fraternidade que existe entre os países da região, quando se tratam de situações num dos países, que neste caso específico é a Republica Centro-Africana", referiu o chefe da diplomacia angolana.

Téte António destacou o papel determinante de Angola, sob liderança do Presidente João Lourenço, no alcance da estabilidade política na RCA.

