No final de um Conselho de Ministros de quase oito horas que se reuniu para fazer o balanço das medidas da segunda fase de desconfinamento e tomar decisões relativamente à terceira fase, no âmbito da pandemia de covid-19, António Costa confirmou o prolongamento da situação de calamidade, que termina no próximo domingo.

"Quanto aos bares e discotecas, as regras anteriores não serão revistas nos próximos quinze dias", disse.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

