De acordo com as informações citadas pela agência Associated Press (AP), o epicentro do sismo ocorreu a 23 quilómetros de Port Olry e a uma profundidade de 27 quilómetros.

O Centro de Aviso para Tsunami no Pacífico emitiu um aviso de tsunami para as costas marítimas localizadas a 300 quilómetros do epicentro. Até agora não há relatos imediatos de danos ou baixas.

Vanuatu alberga cerca de 280.000 pessoas e é propensa a catástrofes naturais, com meia dúzia de vulcões ativos, bem como ciclones regulares e terramotos.

Está situado no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de falhas sísmicas onde os sismos são comuns.

