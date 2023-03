O abalo, que teve uma profundidade de 209 quilómetros, atingiu às 13:00 (16:00 em Lisboa) a província de Jujuy, no noroeste da Argentina, a cerca de 147 quilómetros de San Salvador de Jujuy, capital da província.

O terramoto também foi sentido no norte do Chile, de acordo com os 'media' locais.

Os residentes de Jujuy foram alertados sobre o terremoto através de mensagens para os telemóveis, segundo relatos nas redes sociais.

O Instituto Nacional de Prevenção Sísmica da Argentina realçou que o terremoto foi forte o suficiente para fazer "objetos pendurados balançarem" nas áreas afetadas.

