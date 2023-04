O serviço geológico de Estados Unidos(USGS), que regista a atividade sísmica mundial, localizou o hipocentro a 44 quilómetros de profundidade nas águas entre o arquipélago das Molucas e a ilha de Celebes.

A cidade mais próxima do abalo é Katobu, no sudeste da ilha de Celebes, localizada a 320 quilómetros a oeste do epicentro, e com uma população de cerca de 42 mil pessoas.

A Indonésia fica no chamado "Círculo de Fogo do Pacífico", uma área de grande atividade sísmica e vulcânica, onde são registados cerca de 7.000 terramotos a cada ano, a maioria deles moderados.

