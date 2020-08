"O seu epicentro foi no Canal de Moçambique, a 67 quilómetros a nordeste do Município de Nacala-Porto e a 41 quilómetros da Sede do distrito de Memba [na província de Nampula, norte do país]", refere a nota do Inami, acrescentando que a profundidade foi de 10 quilómetros.

Além de Nacala-Porto e Memba, segundo a entidade, o sismo foi sentido no distrito de Nacala-a-Velha, também na província de Nampula, a mais populosa do país, com 5.758.920 habitantes, o correspondente a 20,6% da população, segundo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

"O Inami, entidade responsável pela monitoria da atividade sísmica em Moçambique, está a acompanhar a evolução da situação junto das autoridades administrativas da província de Nampula", conclui a nota.

