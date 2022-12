O sismo, registado às 06:28 (menos duas horas em Lisboa), atingiu o posto administrativo de Dere, distrito com mesmo nome, tendo também sido sentido nos distritos de Morrumbala e Milange, sem danos humanos ou materiais, refere uma nota de imprensa do Instituto Nacional de Minas de Moçambique, entidade responsável pela análise da atividade sísmica no país.

"O Instituto Nacional de Minas está em contacto permanente com as autoridades administrativas da província", concluiu a nota.

