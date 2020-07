Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) adianta que, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 09:37 locais (10:37 no continente) e foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada na freguesia de Santa Cruz, no concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira.

"O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário", acrescenta a Proteção Civil açoriana.

APE // ROC

Lusa/fim