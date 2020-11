O evento, com magnitude de 2,4 na escala de Richter, foi registado às 16:12, e teve epicentro a cerca de dois quilómetros a sudeste da Serreta, uma freguesia do concelho de Angra do Heroísmo, que fica na costa oeste da Terceira.

Foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada na freguesia de Santa Bárbara" e com intensidade III das freguesias de Doze Ribeiras e Serreta, todas no concelho de Angra do Heroísmo, segundo a informação disponível até ao momento, divulgada pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

"O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário", adianta a proteção civil, em comunicado.

