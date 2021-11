O tremor de terra foi sentido pela população de La Palma, onde está ativo um vulcão há 45 dias, e também nas ilhas de Tenerife e de La Gomera, todas no arquipélago das Canárias situado a sul da ilha portuguesa da Madeira.

Este movimento sísmico ocorreu às 07:27 horas locais (a mesma hora em Lisboa) e embora o primeiro registo tenha dado uma magnitude de 5,1 graus, foi baixando, primeiro para 5,0 e depois para 4,9.

Durante a noite, foram registados 41 movimentos sísmicos, tendo alguns deles sido também sentidos pela população de La Palma.

Por outro lado, a grande emissão de cinzas do vulcão em La Palma durante os últimos quatro dias piorou a qualidade do ar no oeste e noroeste da ilha, o que, juntamente com a evolução meteorológica desfavorável, está a complicar o funcionamento do aeroporto e as ligações aéreas com o resto do arquipélago.

O último relatório do Departamento de Segurança Nacional espanhol (DSN), divulgado hoje, indica que o abundante volume de cinzas emitido pelo vulcão Cumbre Vieja, "acompanhado de explosões audíveis", tem sido "o fenómeno eruptivo mais notável nos últimos quatro dias".

A acumulação de cinzas na zona de influência da erupção levou à suspensão das aulas hoje em várias escolas da ilha.

Segundo o DSN, a lava que sai do vulcão continua a alimentar os fluxos de magma existentes, nenhum dos quais fez progressos significativos nas últimas horas.

O vulcão de La Palma está ativo há 45 dias, desde 19 de setembro, sem que, aparentemente, se tenha reduzido a sua atividade.

