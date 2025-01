"Nove pessoas foram mortas" e "muitos edifícios desabaram perto do epicentro", de acordo com um balanço provisório das autoridades locais, citado pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

De acordo com o Departamento de Sismos da Região Autónoma do Tibete, houve mortes em, pelo menos, três condados.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que avalia os sismos a nível mundial, disse ter registado um abalo de magnitude 7,1 na escala de Richter na zona dos Himalaias.

De acordo com o USGS, o epicentro do sismo ocorreu numa zona desértica do Tibete, a 93 quilómetros da cidade de Lobuche, no nordeste do vizinho Nepal.

O sismo foi sentido também na capital do Nepal, Katmandu, a mais de 200 quilómetros do epicentro.

VQ // APL

Lusa/Fim