Em declarações à agência Lusa, a presidente do CIVISA, Gabriela Queiroz, lembrou que a crise sísmica em São Jorge começou em 19 de março de 2022 devido a "valores sísmicos bastante acima do normal" e "indicadores que demonstravam a ocorrência de uma deformação".

O nível de alerta, que chegou a estar em V4 (o mais elevado pré-eruptivo), passou hoje de V3 (sinais de atividade elevada) para V2 (sinais de atividade moderada), segundo o Governo Regional.

"O que verificamos é que nos últimos seis meses os níveis de sismicidade decresceram. Embora se mantenham acima do normal, não temos, nos outros parâmetros, nenhum indicador de comportamento anómalo", justificou Gabriela Queiroz.

A professora universitária, doutorada em Vulcanologia, alertou, contudo, que apesar de "não ser tão evidente", o sistema vulcânico continua a "mostrar sinais de instabilidade".

"[A redução do nível de alerta] não significa, obviamente, que não possam vir a ocorrer picos de maior atividade sísmica e picos de energia mais elevados. Podem ocorrer sismos sentidos pela população", sinalizou.

Realçando que em caso de necessidade a "situação será sempre reavaliada", a presidente do CIVISA rejeitou "de todo" o fim da crise sísmica e salientou que a redução do nível de alerta também se deve à "ausência" de indicadores como a deformação crustal e a libertação de gases vulcânicos.

"Estamos a passar para um V2. Não estamos a passar a um V0. O que nós estamos a dizer é que, de facto, a atividade sísmica apresenta sinais a decrescer, mas continua acima dos parâmetros normais", reforçou.

Em 23 de março de 2022, o CIVISA elevou o nível de alerta vulcânico na ilha de São Jorge para V4, o que significa "possibilidade real de erupção", motivando a saída de cerca de metade da população das Velas (cerca de 2.500 pessoas) no espaço de uma semana.

No pico da crise sísmica, foram reforçadas as ligações marítimas e aéreas à ilha e elaborados planos de evacuação da população.

A escala de nível de alerta vulcânico nos Açores vai de v0 ("atividade normal") até v6 ("atividade vulcânica catastrófica").

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) baixou hoje o nível de alerta na ilha de São Jorge de V3 (sinais de atividade elevada) para V2 (sinais de atividade moderada), anunciou o presidente do Governo Regional.

José Manuel Bolieiro comentou que a redução do nível de alerta "não significa negligência, nem desatenção nem menor vigilância, mas é uma notícia boa para uma população que tem vivido sempre" com a ansiedade que a crise sismovulcânica do ano passado tem provocado.

