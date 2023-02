O comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, confirmou hoje o pedido de Damasco e apelou à solidariedade dos Estados-membros para com a Síria.

"Esta manhã, recebemos um pedido de ajuda do Governo sírio através do mecanismo [europeu] de proteção civil", anunciou Lenarcic, numa conferência de imprensa em que apresentou recomendações do executivo comunitário para reforçar a resiliência da União Europeia a catástrofes naturais e emergências de grandes dimensões.

O pedido, salientou, foi encaminhado para os 27, esperando a Comissão que estes respondam com o envio da ajuda solicitada, destacando o comissário que Bruxelas vai acompanhar a prestação de assistência para garantir que esta "não é desviada" e chega a quem dela necessita.

A UE já mobilizou 25 equipas de busca e salvamento, envolvendo perto de 1.200 socorristas oriundos de 21 países, incluindo Portugal, para ajudar as autoridades turcas nas operações de resgate que prosseguem depois do sismo de segunda-feira.

Segundo os dados mais recentes, divulgados pela AFP, o sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter e sequelas que atingiram, na segunda-feira, a Turquia e a Síria, causaram mais de 11.200 mortos.

Na Turquia estão contabilizadas pelo menos 8.574 vítimas mortais e na Síria foram retirados 2.662 cadáveres dos escombros.

