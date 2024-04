Estrondos soaram quando os 'drones' iranianos chegaram, relatou a agência Associated Press, acrescentando, no entanto, que ainda não há informação das autoridades sobre se as explosões são um ataque ou o som de intercetações do ataque iraniano pelas defesas de Israel.

As sirenes de alerta foram acionadas em Jerusalém, constatou a agência France-Presse, no seguimento do anúncio do Irão de que lançou um ataque de 'drones' e mísseis no país.

Pelo menos cinco detonações no céu da cidade ocorreram por volta das 01:45 locais (22:45 TMG). As sirenes de alerta foram igualmente ativadas na região do Negev, no sul de Israel, mas também no norte, indicou o Exército.

Os alarmes antiaéreos soaram em vários pontos de Israel, informaram fontes do Exército, citadas pela Efe, entre eles a zona sul, o norte, a área próxima do Mar Morto e a cidade de Jerusalém, onde se ouviram explosões que poderiam ser ataques intercetados.

