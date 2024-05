Segundo o exército israelita, pelo menos oito foguetes foram disparados em direção a Israel a partir de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, onde as suas tropas estão envolvidas em combates acesos com grupos armados palestinianos.

O exército acrescentou que "alguns dos foguetes foram intercetados".

Segundo reportou a agência noticiosa espanhola, há um ferido ligeiro.

O braço armado do Hamas palestiniano, as brigadas Ezzedine al-Qassam, afirmou hoje ter atingido Telavive com uma "enorme barragem de foguetes", numa mensagem publicada na rede social Telegram.

"Bombardeámos Telavive com uma grande barragem de foguetes em resposta aos massacres sionistas contra civis", escreveram as brigadas na mensagem publicada alguns minutos depois de terem soado as sirenes de alerta no centro de Israel.

Pelo menos três explosões foram registadas no centro de Israel, segundo os jornalistas.

Os serviços de emergência informaram que caíram estilhaços em vários locais, na cidade de Ranana, a norte de Telavive, e também nas cidades de Petah Tikva e Bnei Brak.

JSD // MDR

Lusa/Fim