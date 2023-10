"Queremos acabar com a divisão do nosso país. A nossa ambição é concluir esse projeto numa viagem pacífica e democrática ao longo desta década e acreditamos que isso é muito viável. Dissemos ao Governo irlandês, em Dublin, e ao Governo britânico, em Londres, que este é o momento certo para nos prepararmos", afirmou, em declarações à imprensa em Lisboa, Mary Lou McDonald.

A responsável salientou que o referendo está previsto no acordo de Belfast ('Good Friday'), assinado há 25 anos, e que chegou a altura de "selar o acordo e terminar o processo de paz".

"A primeira fase era acabar com o conflito, acabar com a violência de todos os lados. A segunda fase era criar plataformas democráticas comuns. Portanto, temos um governo em Belfast e isso é uma colaboração conjunta entre os republicanos, como nós, e os unionistas, o que tem sido desafiante e produtivo. Mas a fase final deste processo consiste em chegarmos a um acordo coletivo sobre a forma de avançarmos juntos e, para nós, a melhor forma, a maior oportunidade, é fazê-lo num Estado reunificado", destacou a presidente do Sinn Féin (esquerda, ativo na Irlanda e na Irlanda do Norte).

Para o Sinn Féin, esta é a "oportunidade de criar uma nova Irlanda".

"Não faz sentido ter dois de tudo numa pequena ilha. A um nível prático, há uma motivação prática para a reunificação", comentou.

O partido, acrescentou, tem pressionado o Governo de Dublin para que a preparação do processo "comece agora, porque não há tempo".

"Precisamos de falar agora sobre todos os aspetos práticos: como será a educação, os cuidados de saúde", referiu.

Mary Lou McDonald reconheceu que é necessário "dialogar, ouvir, convencer" os unionistas, que "têm uma visão diferente".

O partido acredita que este passo é também uma forma de retribuir à comunidade internacional o apoio que deu durante o processo de paz: "O mundo precisa de ver a resolução positiva destas disputas. (...) Podemos realmente fazer isso quando trabalhamos juntos em parceria e quando nos mantemos fiéis aos acordos internacionais", defendeu.

Para o porta-voz para as Relações Internacionais do partido, Matt Carthy, o apoio dos parceiros internacionais "também será importante para garantir que a Irlanda unida será um esforço bem sucedido".

"A razão pela qual queremos ver a unidade da Irlanda é porque acreditamos que é o melhor interesse do povo irlandês em termos económicos, políticos e sociais. Pensamos que existe potencial para que uma Irlanda unida seja um país muito melhor e mais justo, mas sabemos que, para concretizar esse potencial, precisaremos do apoio dos nossos amigos no que respeita ao período de transição e à concretização desse objetivo", afirmou, justificando a visita a Lisboa, durante a qual responsáveis do Sinn Féin terão encontros com partidos políticos e representantes do Governo.

