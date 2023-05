"A sentença de morte de um singapuriano de 36 anos foi executada hoje no complexo prisional de Changi", confirmou à agência de notícias France-Presse (AFP) um porta-voz do serviço penitenciário de Singapura.

O homem tinha sido condenado em 2019, disse à AFP Kokila Annamalai, porta-voz da organização não-governamental Transformative Justice Collective, que defende a abolição da pena de morte em Singapura.

A agência responsável pelo combate ao consumo e tráfico de drogas na cidade-estado disse num outro comunicado que a identidade do homem não seria divulgada para respeitar o desejo de privacidade da família.

"O indivíduo beneficiou de todas as garantias previstas na lei e teve acesso a advogado durante todo o processo", assegurou a agência.

A justiça de Singapura rejeitou na terça-feira um apelo de última hora para reconsiderar o caso e suspender a execução, disse Kokila Annamalai.

Em 26 de abril, Singapura executou, por enforcamento, Tangaraju Suppiah, condenado à morte por traficar um quilo de marijuana.

O alto-comissário para os direitos humanos da ONU, Volker Turk, tinha pedido às autoridades do país do Sudeste Asiático que travassem a execução de Tangaraju, de origem tâmil.

A ONU assumiu ter dúvidas de que o processo contra Tangaraju tenha decorrido com as garantias necessárias.

Singapura executou no ano passado 11 pessoas, de acordo com um relatório divulgado na terça-feira pela organização não-governamental (ONG) Amnistia Internacional (AI), todas devido a crimes relacionados com droga.

Treze condenados à morte foram enforcados em Singapura desde que a cidade-estado retomou as execuções em março de 2022, após um hiato de mais de dois anos causado pela pandemia.

Singapura tem uma das políticas antidroga mais severas do mundo. Os condenados por tráfico são punidos com a pena capital, por enforcamento, a partir de 15 gramas de heroína ou 500 gramas de marijuana.

VQ (PNG) // CAD

Lusa/Fim