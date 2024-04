O programa comemorativo, construído pela Câmara Municipal de Sines, em parceria com várias entidades locais, tem como principal foco a noite de 24 e o dia 25 de Abril, com "grandes eventos em espaço público".

Entre as iniciativas previstas, está o espetáculo "Levante", da companhia Teatro do Mar, com a participação da comunidade local, apresentada pelos organizadores como "uma criação de grande escala" que irá percorrer, na noite de 24, as ruas do centro histórico e terminar na baía de Sines".

Sob direção artística da encenadora Julieta Aurora Santos, o espetáculo, que é uma espécie de "manual para uma revolução", conta igualmente com "um bailado aéreo sobre o mar", a cargo da companhia espanhola Sylphes Aerial Ballet.

Segue-se, às 00:00 do dia 25, ainda na baía de Sines, um espetáculo de fogo de artifício para dar "as boas-vindas ao Dia da Liberdade", e o concerto do DJ Kura para prolongar a festa.

Na noite de dia 25, as comemorações incluem um concerto do cantor e compositor Paulo de Carvalho, autor da canção "E Depois do Adeus", uma das 'senhas' da Revolução dos Cravos.

Outro dos destaques do programa recai na iniciativa "José Afonso - Música e Liberdade", que, entre os 16 e 19 deste mês, recorda "a memória de um dos mais geniais músicos portugueses", com uma exposição, apresentações de livros, palestra e concerto por Filipa Pais no Centro de Artes de Sines (CAS).

Também o Arquivo Municipal vai contribuir "para a memória da revolução e da vida local nesse período", com a realização da Tertúlia da Liberdade, no dia 20, às 14:30, na Sala das Armas do Castelo, e a apresentação do livro "Projeto Sines", de Maria Fernanda Rollo e Pedro Serra, no dia 26, às 17:00, no CAS.

Ainda na área da cultura, o público pode visitar a exposição "Liberdade? Ou Liberdades", patente no CAS, entre os dias 23 e 30, que mostra "como esta data pode ser apropriada por um grupo de jovens artistas da região".

A cerimónia do hastear da bandeira nos Paços do Concelho, às 10:00, e a Sessão Solene da Assembleia Municipal comemorativa da data, às 11:00, no auditório do CAS, são também pontos altos do programa de dia 25.

As comemorações incluem ainda cinema, literatura, teatro, dança, uma mostra gastronómica da Associação de Comércio Local de Sines e provas desportivas organizadas pelos clubes locais.

