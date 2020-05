Sindicato vê com "preocupação" regras de reabertura de salas de espetáculos

O Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE) recebeu "com muita preocupação" as regras para a reabertura das salas de espetáculo e espetáculos ao ar livre, divulgadas na terça-feira pelo Ministério da Cultura.