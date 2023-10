Reunidos na sexta-feira, "os pilotos decidiram pela suspensão da greve e dar à empresa até 01 de dezembro para cumprir os pontos acordados", explicou o secretário permanente do Sindicato de Transportes, Telecomunicações, Hotelaria e Turismo (SITTHUR).

A decisão foi ainda na sexta-feira comunicada à Direção-Geral de Trabalho.

Os 15 pilotos da companhia esperam que até dezembro sejam pagos os dias feriados (com retroativos até início do ano) e que as ajudas de custo passem a ser pagas em tempo útil.

Até 15 de novembro, aguardam por um plano para ativar seguros de licença, embora admitindo que as condições pretendidas não dependem apenas da empresa, mas também da seguradora.

Esperam também beneficiar de facilidades de transporte e querem manter aberta a negociação de um aumento salarial.

Américo Borges, diretor-geral da Bestfly, disse à Lusa que "foi alcançado um entendimento, mas as preocupações dos pilotos vão continuar em discussão".

"Queremos sempre o melhor para todos os trabalhadores, desde que as condições da empresa o permitam", concluiu.

LFO // CC

Lusa/Fim