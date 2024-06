Fonte do gabinete de imprensa do Ministério dirigido por Rita Alarcão Júdice divulgou que há acordo com o Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), tendo o Governo subido a proposta para aumento do subsídio de recuperação processual (recuperação dos processos pendentes) de 10% do salário pago em 11 meses para 13,5% do salário pago em 12 meses, com efeito a 01 de junho.

Apesar do acordo alcançado nesta ronda negocial com a ministra da Justiça, não foi possível até ao momento recolher uma reação do presidente do SFJ, António Marçal, porque ainda se encontra nas instalações do Ministério para assinar o documento.

A assinatura deste acordo com o principal sindicato do setor ocorre numa altura em que duram há cerca de ano e meio greves efetuadas pelos funcionários judiciais e que têm afetado o normal funcionamento dos tribunais.

O outro sindicato do setor - o Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ) - vai analisar a nova proposta do Ministério da Justiça que sobe um ponto percentual à anterior proposta.

No entanto, para o presidente do SOJ, Carlos Almeida, este aumento ainda não satisfaz o sindicato a que preside, acreditando que será possível melhorar esta última proposta já aceite pelo SFJ.

