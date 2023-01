"O MAI [Ministério da Administração Interna] tem feito anúncios atrás de anúncios de investimento nas infraestruturas, contudo, a realidade apresenta-se noutro sentido", destacou a ASPP em comunicado.

O maior sindicato da polícia salientou que "os profissionais da PSP já não admitem continuar a assistir a anúncios de alojamento e refeições nas universidades", mas "esperam do MAI a promoção de políticas de melhorias salariais e execução real e efetiva no investimento nas infraestruturas".

Como exemplos, a ASPP referiu as instalações da Bela Vista no Porto, onde "quem lá trabalha - ou quem dá e recebe formação -, sente mais frio no interior que no exterior das instalações".

"É inconcebível termos esquadras como a de Valadares, no COMETPOR [Comando Metropolitano do Porto da PSP], que, apesar de apetrechada com equipamento de ar condicionado e caldeira, este esteja avariado há mais de um ano e a caldeira com fuga de água", destacou ainda.

"É inconcebível termos esquadras com infiltrações, onde chove no seu interior", acrescentou o sindicato.

A ASPP condenou ainda "as soluções provisórias, onde se colocam polícias em contentores, que depois passam a definitivas", dando como exemplo o caso das Equipas de Intervenção Rápida do Aeroporto Internacional de Lisboa, que funcionam como reserva tática da Divisão de Segurança Aeroportuária.

"Com as últimas chuvas e também com o frio que assola o nosso país, será errado responsabilizar unicamente o clima, sendo evidente as desajustadas e débeis condições estruturais de alguns edifícios e também o desinvestimento nos mesmos", vincou ainda.

Também hoje, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia alertou o ministro da Administração Interna para os "sucessivos erros" que tem cometido ao longo do mandato, que demonstram falta de conhecimento da realidade da PSP.

A ASPP deixou o alerta num ofício enviado hoje a José Luís Carneiro, no qual especifica que o ministro tem cometido "ao longo do mandato várias gafes em algumas posições públicas e opções políticas", evidenciando "desconhecimento ou má assessoria".

Em declarações à Lusa, o presidente da ASPP, Paulo Santos, disse que "têm sido várias as gafes por parte do ministro", tanto nas opções políticas, como nas intervenções, que só demonstram "falta de acompanhamento das matérias" e "desconhecimento da realidade da PSP".

O caso mais recente é o anúncio dos polícias poderem usufruir dos refeitórios das universidades, o que demonstra, segundo o sindicalista, "um desconhecimento brutal do funcionamento da PSP" e "não vai ter qualquer efeito prático".

DMC (CMP) // RBF

Lusa/Fim