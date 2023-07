Os protestos vão prolongar-se até segunda-feira e vão decorrer em várias zonas do país, realizando-se hoje uma concentração de polícias em frente ao Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Faro.

Segundo a ASPP, as principais reivindicações dos polícias são os baixos salários, pré-aposentação, falta de atratividade da profissão e o subsistema de saúde.

As várias ações de luta de contestação "às políticas deste (des)governo" vão acontecer na sexta-feira em frente ao Comando Metropolitano da PSP do Porto, no sábado com um concentração no jardim Almoinha Grande, em Leiria, e termina na segunda-feira junto ao Comando Metropolitano de Lisboa.

Os dirigentes da ASPP têm também marcado para hoje uma reunião com o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, depois de terem feito o pedido para um encontro.

CMP // ZO

Lusa/fim