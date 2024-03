O atual ministro do Ensino Superior foi o único candidato à sucessão de Leo Varadkar na liderança do partido democrata-cristão Fine Gael.

"Acho que ele fez um trabalho muito bom ao garantir a liderança de uma forma tão abrangente quanto o fez", afirmou o vice-líder do partido, Simon Coveney.

Simon Harris assegurou o compromisso total com o programa de governo acordado com os parceiros da coligação de centro-direita com os liberais Fianna Fáil e o Partido Verde.

Quando foi eleito pela primeira vez, em 2017, Leo Varadkar tornou-se o primeiro-ministro mais jovem de sempre, na altura com 38 anos, o primeiro chefe de Governo assumidamente homossexual e o primeiro birracial (a mãe é irlandesa e o pai indiano). Em dezembro de 2022, voltou a liderar o governo irlandês.

Leo Varadkar desempenhou um papel de liderança nas campanhas para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, aprovado em referendo de 2015, e para revogar a proibição do aborto, aprovada em votação em 2018.

Liderou a Irlanda nos anos posteriores à decisão do Reino Unido de abandonar a União Europeia, em 2016, que teve grandes implicações para o país.

