Esta chamada do internacional luso surge cerca de uma semana depois das declarações polémicas de João Félix, que disse que gostaria de jogar no FC Barcelona porque esse era o seu sonho desde pequeno, gerando indignação do lado dos 'colchoneros', ainda para mais após as divergências entre o avançado e o treinador, que levaram até ao seu empréstimo na segunda metade da última época ao Chelsea.

Outro destaque na convocatória é Álvaro Morata, que tem sido associado ao interesse de várias equipas da Serie A italiana, mas que também vai participar na digressão do Atlético de Madrid.

O emblema de Madrid joga na quinta-feira com uma equipa 'combinada' de jogadores de vários clubes da Coreia do Sul e, no domingo, defronta o Manchester City, atual campeão europeu, e depois viaja para Monterrey (México) para enfrentar a Real Sociedad (03 de agosto), antes de fechar a digressão nos EUA, em San Francisco, diante do Sevilha (06 de agosto).

DN // AJO

Lusa/fim