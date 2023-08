Numa embarcação tradicional portuguesa, os símbolos da JMJ - Cruz e o Ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani - chegaram à margem do rio Tejo pelas 18:00, em hora de maré cheia.

Na embarcação "Vala Real", da Câmara Municipal da Azambuja, vinham cerca de uma dezena de homens e mulheres com trajes tradicionais de pescador.

A Cruz, de madeira e com 3,8 metros de altura, foi construída a propósito do Ano Santo, em 1983, tendo já percorrido cinco continentes e a quase 90 países.

Já o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, que retrata a Virgem Maria com o menino nos braços, tem 1,20 metros de altura e 80 centímetros de largura.

Esta iniciativa, da responsabilidade do Apostolado do Mar, quer homenagear e dar a conhecer as embarcações típicas das povoações que se situam na beira-rio do Tejo.

Além desta embarcação vinham outras em procissão, numa alusão às tradicionais procissões marítimas de embarcações ornamentadas feitas ao longo da costa portuguesa em honra de Nossa Senhora.

O Papa está desde quarta-feira em Portugal para presidir à JMJ, onde são esperadas mais de um milhão de pessoas.

Em Lisboa, as principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

O Parque Tejo acolhe esta noite, às 20:45, a vigília da JMJ e no domingo a missa de encerramento da jornada, momentos que contarão com a presença do Papa Francisco.

