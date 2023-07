O roteiro apresentado no novo relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre VIH/Sida (UNAIDS, na sigla em inglês) "mostra que o sucesso é possível nesta década", sublinhou a diretora-executiva da organização, Winnie Byanyima.

Acabar com a sida é, antes de mais nada, uma escolha política e financeira, de acordo com o UNAIDS, que lidera uma ação global para acabar com a sida como uma ameaça à saúde pública até 2030, como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável adotados em 2015.

A organização pede que se enfrentem as desigualdades, apoiando comunidades e organizações da sociedade civil na resposta à doença e garantindo financiamento adequado e sustentável para a combater.

Byanyima salientou a este respeito que o progresso foi maior nos países e regiões que investiram mais financeiramente, citando a África Oriental e Austral como exemplo, onde as novas infeções diminuíram 57% desde 2010.

Botsuana, Essuatíni, Ruanda, Tanzânia e Zimbábue já atingiram as chamadas metas "95-95-95": 95% das pessoas vivendo com o vírus conhecem o seu estado do VIH, 95% dessas pessoas estão em tratamento antirretroviral que salva vidas, além de que 95% das pessoas em tratamento são suprimidas viralmente (e, portanto, não transmitem mais o vírus).

Outros 16 países, incluindo oito na África subsaariana -- a região onde vivem 65% das pessoas seropositivas -- estão no caminho certo para atingir essa meta. Tailândia, Kuwait, Arábia Saudita e Dinamarca também estão nesta lista.

O número de pessoas em tratamento antirretroviral em todo o mundo aumentou de 7,7 milhões em 2010 para 29,8 milhões em 2022, enquanto as novas infeções caíram 59% desde o pico em 1995.

Além disso, 82% das mulheres grávidas e lactantes vivendo com VIH em todo o mundo tiveram acesso ao tratamento antirretroviral em 2022, em comparação com 46% em 2010. Esses esforços levaram a uma queda de 58% de novas infeções entre crianças entre 2010 e 2022, o menor nível desde a década de 1980.

"O fim da sida é uma oportunidade para os líderes de hoje deixarem um legado de poder excecional", realçou a responsável do programa da ONU, no relatório.

"As gerações futuras vão-se lembrar deles como aqueles que colocaram em prática as políticas, programas e investimentos que levaram ao fim da pandemia mais mortal do mundo", continuou.

Em 2022, ainda morreu a cada minuto uma pessoa com sida, e cerca de 9,2 milhões de pessoas ainda não recebiam tratamento, incluindo 660.000 crianças VIH positivas.

Vários obstáculos estão impedindo a aceleração do progresso.

Em 2022 e 2023, cinco países (Antígua e Barbuda, Ilhas Cook, Barbados, Saint Kitts e Nevis e Singapura) descriminalizaram as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo.

Mas as leis que criminalizam as populações de maior risco ou os seus comportamentos ainda estão em vigor em grande parte do mundo, disse o UNAIDS.

A grande maioria dos países (145) criminaliza o uso ou posse de pequenas quantidades de drogas, 67 países criminalizam a atividade sexual consensual entre pessoas do mesmo sexo e 20 países criminalizam pessoas transgénero.

Além disso, 143 Estados criminalizam ou processam a exposição ao VIH, e a não divulgação ou a transmissão do vírus.

Quando "os líderes ignoram, isolam e criminalizam as pessoas vivendo com VIH ou em risco de infeção, o progresso na resposta à sida é prejudicado e cada vez mais pessoas contraem o vírus", aponta o UNAIDS.

Outro grande desafio é financiar a resposta global. Depois de aumentar consideravelmente no início de 2010, caiu no ano passado para o mesmo nível de 2013.

Em 2022, um total de 20,8 mil milhões de dólares (18,5 mil milhões de euros) estava disponível para programas de VIH em países de baixo e médio rendimento, o que significa uma queda de 2,6% em relação a 2021 e bem abaixo dos 29,3 mil milhões de dólares (26,1 mil milhões de euros) considerados necessários até 2025.

