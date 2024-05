"Mais uma vez, foi confirmado que a desnuclearização da Coreia do Norte e a estabilidade na península coreana são do interesse comum dos três países", afirmou Fumio Kishida.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, acrescentou que a questão é "uma responsabilidade e um interesse partilhado" pelos três países.

As declarações foram feitas após a nona Cimeira Trilateral entre China, Japão e Coreia do Sul. O primeiro encontro trilateral em mais de quatro anos é visto como um sinal positivo para aliviar as tensões no nordeste asiático.

Antes da reunião, Pyongyang informou a guarda costeira japonesa de que vai lançar o seu segundo satélite espião a partir do próximo domingo, o que viola as sanções da ONU.

De acordo com Seul, a Coreia do Norte está a receber ajuda de Moscovo na indústria espacial, em troca do fornecimento de armas às tropas russas na Ucrânia. Em novembro, Pyongyang colocou pela primeira vez em órbita um satélite espião.

Yoon e Kishida instaram Pyongyang a cancelar o lançamento, que, segundo Yoon, prejudicaria "a paz e a estabilidade regionais e mundiais" e exigiria uma reação "decisiva" da comunidade internacional.

"Reiteramos as nossas posições sobre a paz e a estabilidade na região e a desnuclearização da península coreana", escreveram os líderes numa declaração conjunta, afirmando que pretendem "prosseguir os esforços positivos para uma resolução política" da questão.

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, apelou "às partes envolvidas para que usem de contenção e evitem complicar ainda mais a situação", segundo a agência noticiosa oficial China News Agency.

A China é o maior parceiro comercial da Coreia do Norte e um importante aliado diplomático. No passado, recusou-se a condenar os testes de armas de Pyongyang e criticou as manobras conjuntas de Washington e Seul.

