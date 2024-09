"Embora os balões de lixo norte-coreanos causem muitos inconvenientes e dificuldades, a nossa medida fundamental para os erradicar é demonstrar 'que o inimigo não tem nada a ganhar'", considerou o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, em comunicado.

"Mesmo assim, se for criado um perigo grave para a segurança dos nossos cidadãos ou se considerarmos que o Norte ultrapassou os limites, o nosso exército tomará medidas severas", advertiu.

A mensagem surgiu depois de a Coreia do Norte ter enviado mais balões nos últimos dias - cerca de 120 só entre domingo e segunda-feira - para o Sul.

A Coreia do Norte lançou um total de 5.500 balões de lixo em 22 ocasiões entre hoje, 23 de setembro, e 28 de maio", acrescentou a liderança militar sul-coreana.

Em resposta a apelos para que estes balões sejam abatidos no ar, o Estado-Maior Conjunto sul-coreano afirmou que tal "podia colocar um problema de segurança maior" para os cidadãos, devido à possibilidade de disseminação de materiais perigosos.

Pyongyang tem estado a enviar estes balões com lixo em resposta aos balões de propaganda anti-regime enviados para o Norte a partir do Sul.

Estas ações, juntamente com as tentativas norte-coreanas de interferir com o sistema GPS no ambiente da península coreana, levaram Seul a suspender, em 04 de junho, o tratado para diminuir a tensão militar nas zonas fronteiriças que tinha assinado com o Norte em 2018.

Depois da suspensão do pacto, o exército sul-coreano reinstalou altifalantes com propaganda crítica ao regime na fronteira e tem feito emissões em resposta aos lançamentos de balões.

EJ // VM

Lusa/Fim