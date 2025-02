Num comunicado divulgado pelas 17:11, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou o aviso por precipitação para os distritos de Setúbal e Lisboa, passando de amarelo (o menos grave numa escala de três) para laranja, indicando que esse agravamento da previsão meteorologia se regista na tarde desta quinta-feira, até às 18:00.

Depois das 18:00 e até 21:00 desta quinta-feira, estes dois distritos de Portugal continental estarão sob aviso amarelo por precipitação, segundo o IPMA.

Na manhã desta quinta-feira, o instituto informou que os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa e Beja estariam hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros.

Com a atualização dos avisos durante esta tarde, está também sob aviso amarelo por precipitação, com a previsão de "aguaceiros, por vezes fortes", o distrito de Santarém, entre as 16:48 e as 21:00 desta quinta-feira.

Entre as 21:00 desta quinta-feira e até 12:00 de sexta-feira, de acordo com o IPMA, estarão sujeitos a aviso amarelo por precipitação os distritos de Faro e Beja.

Além disso, o IPMA emitiu aviso amarelo devido à previsão de neve para os distritos de Guarda e Castelo Branco, que vigora até às 21:00 de hoje.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja é emitido sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

No âmbito da previsão de chuva em Portugal continental, a Proteção Civil registou até às 16:00 desta quinta-feira um total de 117 ocorrências, a maioria inundações devido à precipitação que caiu nas últimas horas, com concentração na Grande Lisboa.

