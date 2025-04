De acordo com o mapa publicado no portal, vão estar fechadas, no sábado, cinco urgências de Obstetrícia e Ginecologia: Hospital Garcia de Orta, em Almada, Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, Hospital Vila Franca de Xira, Hospital Distrital das Caldas da Rainha e Hospital Santo André, em Leiria.

No domingo reabre a urgência de Obstetrícia e Ginecologia do hospital do Barreiro, mantendo-se encerradas as urgências destas especialidades nos outros quatro hospitais.

Em Setúbal, a urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Bernardo apenas receberá mulheres referenciadas pelo INEM.

As escalas, consultadas pela agência Lusa às 10:00 de hoje, preveem também o encerramento durante o fim de semana dos serviços de urgência pediátrica do Hospital Vila Franca de Xira e do Hospital Beatriz Ângelo.

Já a urgência pediátrica do Hospital Amadora-Sintra vai estar referenciada nos dois dias, entre as 00:00 e as 08:00, e entre as 20:00 e a meia-noite, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24.

No total, no sábado, estarão abertas 129 urgências, 29 estarão abertas no âmbito do projeto-piloto que obriga as utentes a ligarem para a Linha SNS 24 antes de se dirigirem ao hospital, duas vão estar referenciadas e sete fechadas.

No domingo, as escalas atualizadas pelos hospitais preveem a abertura de 129 urgências. Trinta vão estar abertas no âmbito do projeto-piloto, duas vão estar referenciadas e seis fechadas.

No portal do Serviço Nacional de Saúde é feito o apelo aos utentes para que contactem a linha SNS 24 (800 24 24 24) antes de se dirigirem às urgências.

