Fonte da Força Local, paramilitares que apoiam as Forças Armadas no combate aos terroristas em Cabo Delgado, explicou à Lusa que os insurgentes caíram numa emboscada preparada pelas FDS, junto a um poço onde bebiam água.

"Tiveram conhecimento de que estavam a vir e eles foram fazer emboscada no poço (...) no campo de batalha sete mortos", relatou a fonte, a partir do distrito de Meluco.

Acrescentou que ficaram feridos vários rebeldes também, sem especificar o numero, durante a emboscada, que se deu passada sexta-feira, estando a situação atualmente sob controlo: "A situação está calma, podemos considerar isso".

Desde outubro de 2017, Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada, que provocou milhares de mortos e uma crise humanitária, com mais de um milhão de pessoas deslocadas.

Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques de grupos extremistas islâmicos na província, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo dados divulgados recentemente pelo Centro de Estudos Estratégicos de África, uma instituição académica do Departamento de Defesa do Governo norte-americano que analisa conflitos em África.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de rebeldes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos ataques armados.

RYCE // ANP

Lusa/Fim