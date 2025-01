O Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, vai ter a urgência de Ginecologia e Obstetrícia fechada no sábado, assim como a de Pediatria, o mesmo se passando com a urgência de Obstetrícia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e da mesma especialidade no Garcia de Orta, em Almada, além da Ginecologia.

O Hospital de Santo André, em Leiria, vai ter igualmente encerrada a urgência de Ginecologia e Obstetrícia. No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, não funcionará a urgência de Pediatria.

No total, estarão 188 urgências abertas.

No domingo, estarão encerrados cinco serviços de urgência nestas especialidades: Garcia de Orta (Almada), Hospital do Barreiro (também em Pediatria), Hospital de Torres Vedras (Pediatria), Setúbal (Obstetrícia) e Leiria (Ginecologia e Obstetrícia).

No sábado, haverá 12 serviços com condicionamentos, encontrando-se reservados às urgências internas e casos remetidos pelo CODU/INEM e pela Linha SNS24.

Nesta circunstância encontra-se o Hospital de Cascais, na urgência de Ginecologia e Obstetrícia (das 00:00 às 24:00 sábado e domingo) e o Amadora-Sintra (também em Pediatria, das 00:00 às 08:00).

A urgência de Ginecologia e Obstetrícia Hospital de Vila Franca de Xira está assim referenciada das 00:00 às 21:00, bem como a do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, das 00:00 às 24:00, do Hospital de Loures, no mesmo horário, do Hospital de Abrantes (09:00 -- 24:00), do Hospital das Caldas da Rainha (00:00 - 00:24) e de Santa Maria (por igual período).

Estão igualmente referenciadas neste horário as urgências desta especialidade no Centro Materno Infantil do Norte e na Maternidade Alfredo da Costa.

No domingo, mantém-se os condicionamentos nestes serviços e na urgêncial geral do Hospital de Beja, das 08:00 às 24:00.

Os serviços de saúde recomendam aos utentes que liguem para a Linha SNS 24 antes de se dirigirem à urgência

AH // CMP

Lusa/fim