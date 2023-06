"Foram detidas sete pessoas por desobediência a ordens [das autoridades] e agressão" e "dois polícias ficaram com ferimentos ligeiros durante uma detenção", escreveram as autoridades holandesas numa mensagem no Twitter.

O protesto juntou no centro de Haia várias centenas de agricultores, mas segundo refere a AFP, o número ficou abaixo dos 10 mil manifestantes esperados pelos organizadores, do grupo Força de Defesa dos Agricultores.

As negociações entre o governo e os agricultores, iniciadas em 2022, terminaram na semana passada sem que fosse alcançado um acordo, com os agricultores a criticarem as medidas do plano ambiental.

"Consideramos que é simplesmente triste sermos expulsos quando queremos viver a nossa paixão acue nos Países Baixos", referiu à AFP Henkjan Maas, um agricultor de 19 anos.

A onda de protestos começou no verão passado contra os planos do governo para reduzir o número de animais e possivelmente encerrar explorações agrícolas para cumprir os objetivos de emissões de nitrogénio, tendo atraído a atenção mundial e o apoio do antigo Presidente do Estados Unidos Donald Trump.

Hoje, a polícia de choque impediu um grupo de agricultores de se dirigir ao parlamento, onde os deputados discutiam os planos para reduzir as emissões de nitrogénio. Antes tinha já impedido que os agricultores entrassem com tratores na cidade.

A líder do partido Movimento Cidadão Agricultor (BoerBurgerBeweging ou BBB)que nas eleições de março conquistou a maioria de lugares no Senado, cancelou o discurso que devia ter feitor no protesto, tendo justificado a sua ausência com o facto de ativistas pró-agricultores terem publicado os números de telefone de vários deputados.

