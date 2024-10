O ataque aéreo israelita atingiu o bairro residencial de Bashoura e teve como alvo um apartamento num edifício de vários andares onde funcionava uma dependência da Sociedade de Saúde, um grupo de socorristas civis ligados ao movimento xiita Hezbollah (Partido de Deus).

Segundo a Associated Press, tratou-se do ataque mais próximo da zona central da cidade de Beirute, onde se situa o edifício das Nações Unidas e os gabinetes governamentais.

O ataque ocorreu no momento em que Israel estava a realizar uma incursão terrestre no Líbano contra o Hezbollah, ao mesmo tempo que conduzia ataques em Gaza que mataram dezenas de pessoas.

Segundo o Exército israelita, oito soldados morreram, nos últimos dias, nos combates no sul do Líbano.

Israel e o Hezbollah têm trocado tiros na fronteira com o Líbano quase diariamente desde o dia seguinte ao ataque do Hamas em 07 de outubro de 2023, que matou 1.200 pessoas.

No mesmo ataque 250 pessoas foram sequestradas pelo Hamas.

Em resposta, Israel declarou guerra ao grupo militante na Faixa de Gaza.

Mais de 41 mil palestinianos foram mortos no enclave palestiniano, de acordo com as autoridades sanitárias locais.

