A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, estado brasileiro em que o acidente aconteceu, elevou hoje o total de vítimas fatais para sete, depois das autoridades locais, no domingo, terem anunciado cinco mortos.

O motorista fugiu após o atropelamento, mas foi identificado e apresentou-se para prestar depoimento numa esquadra da Polícia Civil no próprio domingo.

As causas do acidente ainda estão a ser investigadas, mas informações divulgadas pelos 'media' locais indicam que o motorista do pequeno autocarro teria perdido o controlo do veículo quando descia uma ladeira e tentou desviar-se dos carros estacionados no local, mas acabou por atingir os fiéis.

