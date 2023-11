Segundo os media locais participaram da operação, cerca de 100 elementos da polícia, que também realizou duas prisões.

A investigação do caso terá começado a partir de uma denúncia anónima e a policia cumpriu 23 mandados de busca e apreensão em 26 endereços.

De acordo com a polícia, citada pelo portal G1, as investigações mostraram fortes indícios de que o grupo criminoso, a que pertenciam as pessoas alvejadas pela polícia, é responsável por um homicídio e cinco tentativas de homicídio.

Os crimes aconteceram entre os meses de agosto e novembro deste ano, na cidade de Cristinápolis, e foram motivados pela disputa por pontos de vendas de drogas e do comando da fação, que atua dentro e fora das prisões no nordeste do Brasil.

CYR // ANP

Lusa/Fim