Os distritos do Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso laranja entre as 12:00 de hoje e as 00:00 de sábado.

O instituto prevê "ondas de oeste/noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir dez metros de altura máxima".

O aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Estes sete distritos passam depois a aviso amarelo, igualmente devido à previsão de agitação marítima forte, vento e precipitação.

Também os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Faro, Guarda, Setúbal, Vila Real e Viseu vão estar sob aviso amarelo desde as 12:00 de hoje, uns devido a agitação marítima, outros a previsão de períodos de chuva, por vezes forte.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) e a Marinha alertaram na quinta-feira para "um agravamento considerável" das condições meteorológicas e de agitação marítima no norte de Portugal continental, a partir das 00:00 de sexta-feira e até às 12:00 de sábado.

Para sábado, o IPMA informa que todos os distritos da costa portuguesa vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima.

Assim, Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar até às 00:00 de domingo sob aviso amarelo.

Para hoje, o IPMA prevê períodos de chuva, por vezes forte no norte e centro, passando gradualmente a aguaceiros. Está ainda previsto vento forte no litoral oeste e nas terras altas além da agitação marítima forte.

O IPMA prevê ainda a possibilidade de ocorrência de trovoada nas regiões norte e centro a partir da tarde.

Prevê também uma pequena subida da temperatura mínima e uma pequena descida da temperatura máxima.

