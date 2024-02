De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os sete distritos do norte de Portugal Continental vão estar sob aviso amarelo entre as 09:00 e as 21:00 de hoje, prevendo-se que durante o dia de segunda-feira o aviso possa ser alargado a mais distritos, igualmente devido ao vento que pode chegar aos 95 quilómetros hora nas terras altas.

Os dez distritos da costa norte de Portugal que estiveram até às 06:00 de hoje sob aviso laranja devido à agitação marítima, estão agora sob aviso amarelo, tendo em conta a previsão de melhoria do estado do mar, com ondas com quatro a cinco metros de altura.

O aviso amarelo no Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Braga e Coimbra irá vigorar até às 21:00 na maioria dos distritos.

Os distritos de Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra, Braga e Lisboa voltam a aviso laranja devido à agitação marítima na madrugada de segunda-feira tendo em conta a previsão de ondas com 5 a 6 metros, podendo chegar aos 11 metros.

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, irá vigorar entre as 06:00 de segunda-feira e as 03:00 de terça-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para a costa norte da Madeira e Porto Santo devido a agitação marítima até ao meio-dia de hoje, com previsão de ondas de noroeste com quatro a cinco metros de altura.

Para hoje o IPMA prevê céu muito nublado, com chuva por vezes forte no norte e centro, além de vento, por vezes forte, e com rajadas, no litoral e terras altas e agitação marítima igualmente forte.

Na região da Grande Lisboa são esperados períodos de chuva, mais frequente e intensa a partir do fim da tarde, enquanto no Grande Porto são esperados períodos de chuva, que poderá ser por vezes forte durante a tarde, passando a regime de aguaceiros a partir do final da tarde.

Está prevista uma pequena subida da temperatura.

As temperaturas rondam os cinco graus de mínima na Guarda e os 19 de máxima esperados em Santarém e Setúbal.

RCP (VQ) // JMR

Lusa/Fim