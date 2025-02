Na zona norte do país, estão desde o final do dia de sábado fechadas a toda a navegação as barras de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

A barra da Figueira da Foz está aberta, mas condicionada a embarcações com comprimento inferior a 35 metros.

Mais abaixo, na zona centro, a barra do Portinho da Ericeira também está fechada a toda a navegação.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperadas hoje para a costa ocidental ondas de oeste/noroeste que podem atingir os quatro metros.

Na costa sul, a ondulação não deverá ultrapassar os dois metros.

Para hoje, o IPMA prevê períodos de chuva fraca, até início da tarde, vento fraco e neblina ou nevoeiro matinal na região Sul.

A região autónoma dos Açores é a única zona do país que se encontra sob avisos amarelo e laranja (este último para o grupo ocidental), devido à previsão de forte agitação marítima.

AL // EA

Lusa/Fim