As barras marítimas de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Portinho da Ericeira estão fechadas a toda a navegação.

Ainda de acordo com a AMN, as barras marítimas de Aveiro e Figueira da Foz estão fechadas a embarcações de comprimento inferior a 35 metros, enquanto que a de Viana do Castelo está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 12 metros.

A barra marítima de Lagos também está condicionada, mas devido a assoreamento no eixo do canal de navegação, pelo que todas as embarcações "devem praticar a barra com uma altura de mare adequada ao calado da sua embarcação".

A AMN e a Marinha alertam toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

Recomendam o reforço da amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

AL // MSF

Lusa/Fim