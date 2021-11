Sete adeptos do Dortmund detidos após desacatos no Bairro Alto em Lisboa

Sete adeptos do Borussia Dortmund foram detidos em Lisboa na terça-feira à noite na sequência de desacatos ocorridos no Bairro Alto, tendo dois polícias sofrido ferimentos ligeiros, disse hoje à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis).