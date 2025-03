Estudantes universitários daquele país dos Balcãs, que tem sido governado com mão firme por um Governo populista há mais de uma década, têm realizado protestos em todo o país desde o colapso da cobertura de uma estação ferroviária em novembro passado, que matou 15 pessoas e que os críticos atribuem as suas más condições estruturais à corrupção governamental.

Segundo a agência noticiosa AP, as manifestações quase diárias têm atraído regularmente dezenas de milhares de pessoas e têm abalado o firme controlo do Presidente Aleksandar Vucic, que tem descrito os protestos como uma tentativa orquestrada pelo Ocidente para derrubá-lo do poder.

"Queremos instituições (estatais) que trabalhem no interesse do povo e não em nosso prejuízo", afirmaram os estudantes num comunicado citado pela Associated Press (AP).

"Queremos um sistema que valorize o conhecimento e o trabalho, e não a obediência e o silêncio", exigem também.

Manifestantes de todo o país reuniram-se em Nis, a cerca de 200 quilómetros a sul da capital, Belgrado, para o comício de hoje, em estilo de festival e que está previsto durar 18 horas.

Os estudantes disseram à AP que este evento, durante o qual deverá ser aprovado simbolicamente um decreto-lei, é "um alerta para passar da apatia à ação, do silêncio a uma luta barulhenta por um futuro melhor (...), com o "compromisso de nunca desistir!".

Com a sua determinação, energia e criatividade, os estudantes conquistaram um apoio generalizado entre os cidadãos, que, em grande parte, estão desiludidos com os políticos tradicionais e perderam a esperança de mudanças, adianta a agência noticiosa.

A Sérvia está formalmente a caminho da adesão à União Europeia, mas Vucic e o seu Partido Progressista Sérvio, de direita, já foram acusados pela oposição e pelo povo de sufocar as liberdades democráticas e de alimentar a corrupção desenfreada desde que chegaram ao poder.

Os moradores de Nis deram umas boas-vindas barulhentas aos estudantes na noite de sexta-feira, enquanto eles marchavam para a cidade depois de caminharem por vários dias em grupos provenientes de várias localidades do país.

Estas marchas de estudantes tornaram-se uma força de mobilização nas zonas rurais da Sérvia, que são tradicionalmente pró-Governo e por todos os lugares por onde passaram foram cumprimentados pela população, que lhes oferecia comida e bebida, ao mesmo tempo em que alguns choravam e os beijavam, escreve a AP.

"Este é o local para se para estar hoje. Não há nenhum lugar na terra onde eu pertença mais do que aqui", afirmou à AP o aposentado Marjan Zivanovic, que veio de Belgrado.

"Aqui está o amor, aqui está a alegria, aqui está tudo. Aqui está o futuro", sublinhou.

Anteriormente, comícios semelhantes foram realizados em Novi Sad e na cidade central de Kragujevac.

O comício de Nis marca quatro meses desde que a cobertura de concreto da estação ferroviária central da cidade de Novi Sad, no norte do país, desabou, a 01 de novembro passado.

O edifício da estação foi restaurado duas vezes nos últimos anos como parte de um trabalho mais amplo de infraestrutura com empresas estatais chinesas.

Muitos sérvios acreditam que o trabalho no edifício foi desleixado e desrespeitou as regras de segurança da construção devido à corrupção generalizada que graça no país.

