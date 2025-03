Anthony Guglielmi publicou na sua conta da rede social X uma nota dos serviços secretos, onde pode ler-se que no sábado à noite agentes balearam um homem adulto, depois de uma troca de tiros com os agentes de autoridade.

De acordo com o porta-voz, os agentes foram alertados pela polícia local para a presença de um homem "suicida" que se deslocava de Indiana para Washington.

Identificaram-no na estrada que confina com os terrenos da Casa Branca, onde "houve um confronto armado", na sequência do qual os agentes dos serviços secretos balearam o homem, lê-se no comunicado publicado no X.

O suspeito ainda foi transportado para o hospital, "em estado desconhecido", tendo morrido posteriormente no hospital. Não há registo de ferimentos nos agentes.

Anthony Guglielmi acrescentou que o incidente será investigado pelo Departamento dos Assuntos Internos da Polícia de Washington D.C., que investiga todos os casos que envolvem agentes policiais no distrito federal de Colúmbia.

