As duas novas EIP juntam-se às quatro já existentes que, no total, traduzem um investimento do município da Sertã de cerca de 270 mil euros por ano.

Segundo a autarquia da Sertã, a criação das terceiras EIP e a entrega de equipamentos de proteção individual (EPI) "vêm somar-se ao subsídio regular concedido anualmente pelo município".

O presidente da Câmara Municipal, Carlos Miranda, realçou que a criação das EIP e a entrega de EPI integram-se na política de apoio às corporações de bombeiros da Sertã e de Cernache do Bonjardim, "que se pretende ver ainda mais reforçada, no futuro próximo, com a ajuda do programa Centro 2030".

O município da Sertã procedeu também à entrega de EPI, no valor de 29.500 euros, às duas corporações de bombeiros do concelho.

Além do material de proteção individual oferecido (luvas, botas, casacos, máscaras, cógulas, entre outros), foi também entregue um posto de comando móvel e uma câmara de imagem térmica.

"Os diversos apoios visam reforçar a operacionalidade das corporações, dotando-as de mais meios, quer para uma adequada proteção dos seus operacionais na resposta às várias tipologias de ocorrências, quer no reforço da proteção à população", sintetizou Carlos Miranda.

