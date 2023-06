O Serralves em Festa, apresentado como o "maior evento da cultura contemporânea em Portugal", decorrerá até domingo à noite com concertos, cinema, circo contemporâneo, visitas e dança no museu, nos jardins e na Casa Manoel de Oliveira.

Esta será a 17.ª edição do Serralves em Festa e a programação foi pensada "para diferentes públicos, de forma gratuita, em diferentes horários e com diferentes expressões artísticas", como sublinhou o programador Rui Costa, em maio aos jornalistas.

Entre as propostas do festival estão o espetáculo "Aqui, Agora, Neste Momento", de Vera Mantero, Elisabete Francisca e Mariana Tengner Barros, o espetáculo de circo contemporâneo "FIQ! (Réveille-toi)", do grupo acrobático de Tânger, a performance "El Gran Final", da companhia Bucraá Circus, e ainda atuações de 808 State & Michael England, Mouse on Mars, Rui Reininho e Oren Ambarchi & João Pais Filipe.

A última edição do Serralves em Festa aconteceu em 2019 e recebeu cerca de 250 mil pessoas.

Para as deslocações até Serralves, a STCP assegura ligações contínuas em autocarro, mesmo durante as madrugadas de sábado e domingo.

