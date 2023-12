O recolher obrigatório noturno foi imposto em 27 de novembro, enquanto as autoridades conduziam uma série de operações de busca dos principais suspeitos do ataque ao quartel de Wilberforce, perto do palácio presidencial, em Freetown.

O grupo de homens armados atacou também várias prisões do país, provocando a morte de dezenas de pessoas, entre as quais 13 soldados, e a libertação de cerca de 2.000 prisioneiros, que aproveitaram a situação para fugir.

Hoje, o Governo anunciou que decidiu retirar a medida por causa das férias de Natal, indicou o Ministério da Informação e Educação Civil numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Contudo, o ministro da Informação, Chernor Bah, salientou que as forças de segurança continuam as operações de busca dos suspeitos, à medida que avançam as investigações sobre os ataques.

